Kasapoğlu’ndan Meler’e ziyaret

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e İzmir Selçuk'taki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadı. Kasapoğlu; "Kıymetli hakemimize yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzdü. Spor, dostluk ve centilmenliktir. Sporun ruhuna aykırı olan bu tür saldırıların hep beraber karşısında olmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yaparak dostluk içinde rekabet etmesi gerekir" dedi. Ziyarette Meler ve ailesi ile bir araya gelen Kasapoğlu, "Sporda Fair Play bilincini arttırmalıyız. Rekabetin olduğu yerde elbette kazanma ve başarılı olma hırsı da olacaktır. Ancak hırs, harisliğe dönmeden kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz. Hakemimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeşil sahalara döneceğine inanıyorum" dedi. Halil Umut Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür ederek, her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

BEBEKLERİNİ KUCAĞINA ALDI

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meler çiftinin yeni doğan bebeğini kucağına alıp severken, aile ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kasapoğlu, Meler'in yeşil sahalara döneceğine inandığını da sözlerine ekledi.