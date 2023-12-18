Manisa BŞB geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'ı 98-95 yendi. Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Bursa, 5 dakikayı 16-10 önde geçtiği periyodu, Michineau'nun etkili oyunuyla 30-21 üstün tamamladı. Konuk ekip, ikinci çeyreğe hızlı başladı. Cruz'un sayılarına Enes Berkay Taşkıran ile cevap veren Bursaspor İnfo Yatırım, farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 42-25. Kalan dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı farkı açan Bursaspor İnfo Yatırım, soyunma odasına 57-37 önde gitti.

HARİKA BİR OYUN SERGİLEDİ

Üçüncü çeyreğe baskılı başlayan rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren Bursaspor İnfo Yatırım, 25. dakikada farkı korudu: 66-48. Kalan dakikalarda gelen karşılıklı basketlerin ardından Bursaspor İnfo Yatırım, periyodu 79-69 üstün bitirdi. Final periyodunda ev sahibi ekip etkili başladı. Son 5 dakikasında Bursaspor İnfo Yatırım, 91-80 önde girdiği bölümde baskısını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın bitimine 29 saniye kala ilk kez öne geçti: 96-93. Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde savunmada etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 98-95 galip ayrıldı.