Moses Wright Merkezefendi’de

Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, NBA patentli uzun forvet Moses Wright ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Georgia Tech Üniversitesi mezunu olan 25 yaşında ki Moses Wright, üniversite son senesinde 17,4 sayı 8,1 ribaund 1,7 blok ortalamalarıyla tamamladı.

MOSES, ÇİN'DE DE FORMA GİYDİ

NBA takımlarından LA Clippers ve Dallas Mavericks formaları giyen Wright daha sonra kariyerine Çin'de devam etti. Geçtiğimiz sezon Çin'de final oynayan ve 12,1 sayı 6,8 ribaund ortalamaları tutturan Wright bu sezona da yine Çin'de başladı ve 15,4 sayı 7,8 ribaundla oynadı. Bu sezon Çin'deki ilk maçında 37 sayı 10 ribaund yapan Wright sezonun kalan bölümünde takımımızın başarısı için ter dökecek.