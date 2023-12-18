Son dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Dursun Özbek'in durumunun çekilen tomografiler sonrası netleşeceği ifade edildi.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ

Bu gelişmenin üzerine sarı kırmızılıların yönetim kurulu toplantısı ertelendi.

AKUT PANKREATİT NEDİR?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. Sindirim enzimlerinin eksik üretimine dayalı sindirim bozuklukları ile insülinin az üretimine dayalı olarak gelişen Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi pankreasın işlevsel hasarlarının yanı sıra daha sonra daha ayrıntılı açıklanacak olan psödokist oluşumu veya pankreas apseleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.