2. Lig’de derbi ateşi

TFF 2. Lig'de heyecan kaldığı yerden bugün oynanacak maçlarla devam edecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor bugün Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Denizlispor'da sarı kart cezalısı Emirhan ve ameliyat edilen Kemal mücadelede forma giyemeyecek. Yine Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU ZOR VİRAJDA

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Çağan Kayra mücadelede görev alamayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Karacabey Belediye'yi konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibinde çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem forma giyemeyecek.