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Haberler Spor Arkas Spor Play-Off aşkına

Arkas Spor Play-Off aşkına

HABER MERKEZİ
Arkas Spor Play-Off aşkına
CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bugün play-off biletini almak için rakibine konuk olacak. Karlovy Vary Spor Salonu'ndaki rövanş maçı 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Nuno Maia (Portekiz), Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek. Mavi-beyazlılar, her türlü galibiyette ya da 3-2'lik yenilgi halinde tur atlayacak. Çekya ekibinin 3-1 ya da 3-0'lık galibeyeti durumunda turu geçen takımı altın set belirleyecek. Arkas turu geçerse üst turda Rio Duero (İspanya)-Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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