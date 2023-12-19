Arkas Spor Play-Off aşkına

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bugün play-off biletini almak için rakibine konuk olacak. Karlovy Vary Spor Salonu'ndaki rövanş maçı 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Nuno Maia (Portekiz), Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek. Mavi-beyazlılar, her türlü galibiyette ya da 3-2'lik yenilgi halinde tur atlayacak. Çekya ekibinin 3-1 ya da 3-0'lık galibeyeti durumunda turu geçen takımı altın set belirleyecek. Arkas turu geçerse üst turda Rio Duero (İspanya)-Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.