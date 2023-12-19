Bodrum FK’nın rakibi Kocaeli

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Bodrum FK, bugün deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Kritik müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Eren Albayrak ve Cenk Şen, Kocaeli deplasmanında forma giyemeyecek. Sıralamada 25 puanla 6. sırada konumlanan Bodrum, 32 puanla ikinci sarıda yer alan Körfez ekibini yenerek hem geçen haftaki Tuzla beraberliğini telafi etmek, hem de Süper Lig yolundaki rakibine çelme atmak istiyor.

TAŞDEMİR: ZORLU MAÇLARI SEVERİZ

Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Kocaelispor deplasmanı ve sonraki hafta içeride Göztepe maçı zorlu karşılaşmalar olacak. Daha önce birçok zorluğun üstesinden geldik. Bu iki maçı da iyi bir şekilde bitirebileceğimize inanıyorum. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.