İlk duruşma 9 Ocak’ta

Ankara Adli Tıp Kurumu raporunda, A.Gücü-Ç.Rize maçının sonunda eski A.Gücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in yaralanmasının, "basit tıbbi müdahale ile giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği" tespitine yer verildi. İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı. Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.