Manisa FK’da karar haftası

Trendyol 1. Lig'de ilk yarının bitmesine iki maç kalırken Manisa Futbol Kulübü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren, ancak orta sıralara hapsolan siyah-beyazlılar, Boluspor ve Şanlıurfaspor karşısında kader maçlarına çıkacak. Manisa temsilcisi, ilk olarak perşembe günü Boluspor'a konuk olacak. Manisa ardından ilk devrenin son maçında 25 Aralık Pazartesi günü Şanlıurfa'yı konuk edecek. Yönetimin bu sezonki ikinci teknik adam olan Osman Özköylü'den bu iki maçı da kapsayan detaylı bir rapor istediği öne sürüldü. Siyah-beyazlı kurmaylar, Özköylü'den gelecek rapor doğrultusunda devre arasında takımdan gidecek ve gelecek olan isimleri belirleyecek. Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken Manisa FK'nın bu bölgeye mutlaka takviye yapacağı öğrenildi.