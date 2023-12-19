Nazilli Belediye’nin tek ihtiyacı 3 puan

TFF 3. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Bld'nin galibiyet özlemi 3 maça çıktı. Sezona iyi başlayan ancak istikrarlı bir grafik çizemeyen Aydın ekibi, son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Üstüne bir de TFF'den 3 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, Play-Off hattının dışına çıktı. Vanspor FK ile berabere kalan ardından Yeni Mersin İY ile Karacabey Bld'ye mağlup olan Aydın temsilcisi, yarın taraftarı önünde Ankaraspor ile kozlarını paylaşacak. 3 puan hasretine son vermek isteyen ve yaklaşık 1 aydır kazanamayan Nazilli, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kötü giden süreçte ilk 6'nın dışına çıkan Naz-Naz, son maçında elde edeceği 3 puan ile yeniden Play-Off hattı için iddialı duruma gelmenin hayalini kuruyor.