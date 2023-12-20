2. Lig’de kritik 90

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir ekipleri hafta içi mesaisinde bugün bzorlu maçlara çıkıyor. Beyaz Grup'ta son olarak lider Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bucaspor 1928 bugün evinde Afyonspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ramazan Doğanay görev alacak. Ligde bir maçı eksik 30 puanla 4. sırada yer alan Fırtına'da teknik patron Cüneyt Dumlupınar taraftardan destek isteyerek galibiyet sözü verdi. Kırmızı Grup'ta İskenderun ve Uşak galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Menemen FK ise bugün Belediye Derincespor'a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda 14.00'teki maçı Süleyman Bahadır yönetecek.