Arkas Play-Off’ta

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, rakibini deplasmanda da mağlup etti. İlk setin başlarında 4 sayı farkı yakalayan temsilcimiz, üstünlüğünü sonuna kadar sürdürdüğü seti 18-25 alarak öne geçti. İkinci sete de Arkas iyi başlasa da moladan sonra Çekya ekibi toparlandı ve öne geçip seti de alarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sete de İzmir ekibi hakimdi. Üstünlüğü rakibine hiç vermeyen Arkas, seti 22-25 alarak 2-1 öne geçti ve turu garantilemiş oldu. Dördüncü sette büyük çekişme yaşandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği seti daha az hata yapan Çekya ekibi durumu 2-2'ye getirse de, tie-break setinde ağırlığını koyan Arkas seti 12-15, maçı da 3-2 kazanarak turu geçti ve adını Play-Off turuna yazdırdı.