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Haberler Spor Saldırgan başkana hatıra bileti!

Saldırgan başkana hatıra bileti!

HABER MERKEZİ
Saldırgan başkana hatıra bileti!
MKE Ankaragücü, Faruk Koca hatıra biletini satışa sunmaya hazırlanıyor. Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan ve futboldan ömür boyu men cezası alan Koca'ya Ankaragücü taraftarı sahip çıkarken, kulüpten ilginç bir hamle geldi. 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Ankaragücü'nün, cezalı olduğu maçlarda hem kulübe, hem de 13 yıl hapis istemiyle tutuklu olarak yargılanan Faruk Koca'ya destek amaçlı hatıra biletleri çok yakında satışa sunacağı öne sürüldü. Biletin "Faruk Koca Hatıra Bileti" adı altında piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bilet fiyatlarının 100 ile 106 TL arasında olması bekleniyor.
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