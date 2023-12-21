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Haberler Spor Bornova’ya Konya çelmesi

Bornova’ya Konya çelmesi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta son olarak Silivri’yi mağlup eden İzmir ekibi, öne geçtiği maçta 1922 Konya’ya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

HABER MERKEZİ
Bornova’ya Konya çelmesi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarının son maçında Bornova 1877, deplasmanda 1922 Konyaspor'la öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Yeşilsiyahlılar, geçen hafta Silivrispor'u mağlup ederken, Konya deplasmanında fırsat tepti. Müsabakaya İzmir temsilcisi atak başladı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Rakibinin kalesini abluka altına alan yeşil-siyahlılar, yakaladığı fırsatları cömertçe harcadı. 1922 Konyaspor'da 43. dakikada Emirhan direkt kırmızı kart gördü takımını 10 kişi bıraktı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Bornova baskısını sürdürdü. Oyunu rakip kaleye yıkan İzmir ekibi, 60. dakikada Yılmaz Can'ın attığı golle öne geçti: 0-1. Bu golden 10 dakika sonra ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu. 70'te sahne alan Tuğrul maçın skorunu ilan etti: 1-1. Bornova 1877 rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat tepti.

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