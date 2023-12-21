KSK iyi bitirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, 2 maçlık galibiyet hasretinin ardından ilk yarının son sınavında Sapanca Gençlikspor'la girip 2 kez yenik duruma düştüğü gol düellosunu 3-2 kazanmayı başardı. 11. dakikada konuk ekipten Berkay Ekici'nin karşı karşıya pozisyonda şutu yandan auta çıktı. 23'te Hasan'ın Cenk Ahmet'e konuk ekip yarı alanında yaptığı hareketle başlayan hızlı hücumda Berkay Ekici karşı karşıya ağları havalandırdı: 0-1. 41'de Enes'le başlayan atakta Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza alanına giren Fatih Taşdelen kaleciyi avladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

55'te Alpay'ın ceza sahasında Berkay'ı düşürmesine hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı Raif gole çevirdi: 1-2. 63'te Fatih'in soldan ortasına Enes'in arka direkte gelişine şutunu kaleci Kadir kornere çeldi. 66'da skora yeniden eşitlik geldi. Enes Nalbantoğlu'nun soldan orta şut karışımı vuruşu kimseye değmeden ağlarla buluştu: 2-2. 76'da Karşıyaka üçüncü golü buldu. Adem'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Alpay'ın arka direkte indirdiği topu Fatih ağlara gönderip skoru ilan etti: 3-2.

ENES ATTI TRİBÜN KARIŞTI

Maçın 67. dakikasında Karşıyaka'nın 3. golünü atan Enes Nalbantoğlu, sevincini tribünleri işaret ederek yaşadı. Yaptığı harekete tepki gösteren ve attığı gole rağmen ıslıklanan Nalbantoğlu ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Yaşanan tartışma sakinleşmeyince yeşil-kırmızılı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Çevik Kuvvet'in müdahalesiyle taraftar saha kenarından uzaklaştırılırken 67. dakikada Nalbantoğlu formayı çıkartarak yerini Hakan Erçelik'e bıraktı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar öne geçmesine rağmen eleştirel tezahüratları sürdürdü.

UMUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Recep Umut, Sapanca Gençlik ile oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta Hacettepe 1945 ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine kıyasla 4 değişiklik yaptı. Umut, Başkent ekibine karşı oynanan maçtan farklı olarak sahaya Erdinç'in yerine Alpay'ı, Emre'nin yerine Bilal'i, Mustafa'nın yerine Ömer'i, Yasin'in yerine Adem'i sahaya sürmeyi tercih etti.