Manisa FK deplasmanda Boluspor’a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada ceza sahası içerisine topla giren Kayamba, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Oğuz Kaan Güçtekin fileleri havalandırdı. 1-0
54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jetmir Topallı'nın şutu az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Domgjoni, Posmac'la girdiği ikili mücadele sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.