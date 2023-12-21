‘Pişman değilim’

TRABZONSPOR ile oynadıkları maçın 73. dakikasında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, bunun için pişman olmadığını ve doğruyu yaptığına inandığını belirtti. Basının karşısına çıkan Sarıalioğlu, "Sahadan çekilme kararını salt bu maçta yaşanan hakem hatasına bağlamak olayı basite indirgemektir. Trabzon maçında yapılan hatalar bardağı taşıran son damla oldu. TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik" dedi. Aynı durum tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapacağını belirten Sarıalioğlu, "Ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Başka yapac ak bir şeyim yok. Birini tokatlayacak halim yok. Bütün sporcularıma gidin tebrik edin dedim. "TFF'den istifa bekliyor musunuz?" şeklinde gelen soru üzerine Sarıalioğlu, "Futbol Federasyonu istifa etmez. TFF görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok" cevabını verdi.