Bodrum FK’da kadro sıkıntısı

Trendyol 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK'yı Göztepe derbisi öncesi eksik oyuncuların çokluğu düşündürüyor. Savunmada Süleyman Özdamar'ın yeniden sakatlanmasına ek olarak orta alanda Kenan Özer'in de yarınki kritik maçta forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Sakatlıktan yeni çıkan Haqi Osman'ın da henüz tam olarak hazır olmaması teknik direktör İsmet Taşdemir'in elini kolunu bağlıyor. Kadro darlığından yakınan başarılı teknik adam Taşdemir de kadroda devre arasında operasyon sinyali verdi. Taşdemir, "Oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneğimiz yok dolayısıyla ikinci yarıda düşüncemizde bizimle olmayan arkadaşlarımız bizimle olmayacak" dedi. Göztepe maçına da değinen Taşdemir, "Sezonun en zor maçı olacak. Göztepe inanılmaz coşkulu, doğru bir oyun oynuyor. Eksik olanları bir tarafta bırakacağız, sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.