  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum FK’da kadro sıkıntısı

Bodrum FK’da kadro sıkıntısı

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da kadro sıkıntısı
Trendyol 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK'yı Göztepe derbisi öncesi eksik oyuncuların çokluğu düşündürüyor. Savunmada Süleyman Özdamar'ın yeniden sakatlanmasına ek olarak orta alanda Kenan Özer'in de yarınki kritik maçta forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Sakatlıktan yeni çıkan Haqi Osman'ın da henüz tam olarak hazır olmaması teknik direktör İsmet Taşdemir'in elini kolunu bağlıyor. Kadro darlığından yakınan başarılı teknik adam Taşdemir de kadroda devre arasında operasyon sinyali verdi. Taşdemir, "Oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneğimiz yok dolayısıyla ikinci yarıda düşüncemizde bizimle olmayan arkadaşlarımız bizimle olmayacak" dedi. Göztepe maçına da değinen Taşdemir, "Sezonun en zor maçı olacak. Göztepe inanılmaz coşkulu, doğru bir oyun oynuyor. Eksik olanları bir tarafta bırakacağız, sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA