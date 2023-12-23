Manisa FK çare bulamadı

Trendyol 1. Lig'de Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Manisa FK'da teknik direktör Osman Özköylü de istikrarsız skorlara son veremedi. Manisa FK'da kötü gidişin ardından 9'uncu haftadaki Ümraniye yenilgisi sonrası Osman Zeki Korkmaz'la yollar ayrılıp takım geçen sezon Pendikspor'u Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'ye emanet edildi. Özköylü yönetiminde şimdiye kadar 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Manisa, 18 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde kaldı. Siyah-beyazlılar bu dönemde sadece en dibe demir atan Altay'ı yenebildi.