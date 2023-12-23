Manisa’nın gururu Cemile Aykoç oldu

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Cemile Aykoç, 9 Aralık'ta Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 26 ülkeden 450 sporcunun katıldığı Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini geride bırakarak, gümüş madalyayı Türkiye'ye ve Şehzadeler ilçesine kazandırdı. Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "Cemile kızımızın bu seneki 4. uluslararası başarısı. Cemile ülkemizi ve şehrimizi bu yıl dört kez milli takımda temsil ederek milli formanın vazgeçilmezi olduğunu kanıtlamış oldu. Aldığı ulusal ve bölgesel başarıları ise saymakla bitmez. Kulübümüze ve sporcularımıza vermiş olduğu destekler için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik başta olmak üzere, antrenörlerimiz ve teknik ekibimize teşekkür ederim" dedi.