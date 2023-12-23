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Haberler Spor Nazilli Belediye’de gündem transfer

Nazilli Belediye’de gündem transfer

SEBAHATTİN ALP
Nazilli Belediye’de gündem transfer
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 19. haftayı BAY olarak geçireceği için ilk yarıyı tamamlayan Nazilli Belediye'de gözler transferlere çevrildi. Ligde ilk 6 hedefinden uzaklaşıp 26 puanla 9. sıraya kadar inen Naz-Naz, transfer için kolları sıvadı. Adana Demir ve Trabzon'un radarındaki Furkan Apaydın ve Çorum'un talip olduğu Süleyman Enes Karakaş'tan gelecek paralarla yeni transferler yapma niyetinde olan yönetim, gidecek ve kalacak futbolcular için teknik heyetin raporunu bekliyor. Son maçlarda hatalı goller yiyen kaleci Ömer Kavurkacı'nın da gözden çıkarıldığı ve teklif gelmesi halinde satılacağı öğrenildi.
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