Trabzon gülemedi

TRENDYOL Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı. 11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1. 19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın plasesinde top yandan auta çıktı.

CEVAP GECİKMEDİ

32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 34'te Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu Mendy gelişine vuruşla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda iki takım da çok sayıda fırsat yakaladı. 62'de sağdan yapılan ortada arka tarafta topla buluşan Bakasetas'ın şutu az farkla yandan auta gitti. 65'inci dakikada Başakşehir atağında sol taraftan yapılan ortada Figueiredo'nun arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 88. dakikada arka direğe ortada Trezeguet'nin çevirdiği topa Enis'in şutunu Volkan çizgiden çıkardı. 90+2'de Bakasetas'ın serbest vuruşunda barajdan dönen topa Bardhi gelişine vurdu ancak top auta gitti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.