5 dakikada 3 puan geldi

Geçen hafta Adanaspor deplasmanında aldığı galibiyetle kendine gelen ve moral kazanan Altay, dün harika bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakibiyle dişe diş mücadele eden İzmir temsilcisi, 68. dakikaya kadar yenik götürdüğü maçta tecrübeli golcüleriyle galibiyeti adeta 5 dakikaya sığdırdı.

Önce Paixao perdeyi açtı, ardından yine Portekizli'nin asistinde Deniz skoru belirledi.

KRİTİK PUANLAR GELDİ

YUSUF Şimşek'le son iki haftada 6 puana uzanmasının yanında oyun ve mücadele olarak da üstüne koyan bir görüntü çizen siyahbeyazlılar, kritik puanlarla ilk yarıyı tamamladı.

İzmir temsilcisi, devre arasına moral depolayarak ve umudunu tazeleyerek gidiyor. İkinci yarıda en önemlisi bu istek, hırs ve azmi sürdürmek olacaktır. Öte yandan böylesine zor durumda olan Altay'da stada gelen taraftarların desteğini es geçmemek lazım

Tribünlerin büyük bölümü boş kalsa da siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca destekleriyle kazanılan puanda yine önemli rol sahibi oldular.