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Haberler Spor Petkimspor seriye hasret

Petkimspor seriye hasret

HABER MERKEZİ
Petkimspor seriye hasret
Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisinin ardından geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek nefes alan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor'a direnemedi. Rakibine 94-84 yenilen Aliağa ekibi 13 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı. Kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını söyleyen başantrenör Burak Gören, "Hücumda yaratıcılık ve verimlilik açısından kötü bir maç oynadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntılar maçın kontrolünün rakibe geçmesini sağladı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız" dedi.
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