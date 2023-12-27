BASEK güreşte birinci oldu

Özel Batı Anadolu Okulları, İzmir Genç "B" Kategorisi Okullar Arası Mahalli Güreş Şampiyonası'ndan dereceyle döndü. Batı Anadolu Okulları güreşçileri farklı kategorilerde 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ve 2 beşincilik elde etti. 51 kiloda Polatcan Karadeniz, 65 kiloda Mehmet Dipcinoğlu, 60 kiloda Onur Kara, 110 kiloda ise Arda Uğur birinci oldu. 45 kiloda Zafer İltaş, 48 kiloda Tayfur İlyasoğlu ve 80 kiloda Fatih Büyük Temiz ikinci olurken, 45 kiloda Efe Güleç, 55 kiloda Hamza Yüksek ve 110 kiloda Abdullah Fatih üçüncü olmayı başardı. Diğer derece alan sporcular da 45 kiloda Kenan Çiçek ve 92 kiloda İbrahim Mert Eren oldu.

'GURURUMUZ OLDULAR'

Öğrencileriyle bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Azim, istikrar ve başarılarına bir yenisini daha eklediler. Bizleri fazlasıyla mutlu edip onurlandırdılar. Aynı zamanda akademik anlamda da başarılar kazanıp bizi gururlandırıyorlar. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.