  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor BASEK güreşte birinci oldu

BASEK güreşte birinci oldu

İzmir’de Genç B Kategorisi Okullar Arası Güreş Şampiyonası’nda Batı Anadolu Okulları güreşçileri toplamda 12 derece elde etti.

HABER MERKEZİ
BASEK güreşte birinci oldu

Özel Batı Anadolu Okulları, İzmir Genç "B" Kategorisi Okullar Arası Mahalli Güreş Şampiyonası'ndan dereceyle döndü. Batı Anadolu Okulları güreşçileri farklı kategorilerde 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ve 2 beşincilik elde etti. 51 kiloda Polatcan Karadeniz, 65 kiloda Mehmet Dipcinoğlu, 60 kiloda Onur Kara, 110 kiloda ise Arda Uğur birinci oldu. 45 kiloda Zafer İltaş, 48 kiloda Tayfur İlyasoğlu ve 80 kiloda Fatih Büyük Temiz ikinci olurken, 45 kiloda Efe Güleç, 55 kiloda Hamza Yüksek ve 110 kiloda Abdullah Fatih üçüncü olmayı başardı. Diğer derece alan sporcular da 45 kiloda Kenan Çiçek ve 92 kiloda İbrahim Mert Eren oldu.

'GURURUMUZ OLDULAR'

Öğrencileriyle bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Azim, istikrar ve başarılarına bir yenisini daha eklediler. Bizleri fazlasıyla mutlu edip onurlandırdılar. Aynı zamanda akademik anlamda da başarılar kazanıp bizi gururlandırıyorlar. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA