Bodrum FK’da Eray tamam

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Play- Off hattında tamamlayan Bodrum FK'da transfer çalışmaları başladı. Kadrosunu takviye ederek ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde başlamanın hesaplarını yapan yeşil-beyazlılarda ilk hedefin ise son olarak Afyonspor'da forma giyen Eray Akar olduğu öğrenildi. Muğla ekibinde yönetimin oyuncuyla ilk teması kurduğu belirtilirken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve imza aşamasına gelindiği kaydedildi. Hatayspor altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselme başarısı da göstererek 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de 1 de maça çıkmıştı. Geçen sezon başında ise Afyon ekibine transfer olan ve 31 maçta takımına 4 gol katkısı veren 20 yaşındaki genç orta saha, İç Ege ekibiyle bu sezon 13 mücadelede yeşil zemine çıktı. Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklayan genç futbolcu kanatlarda ve santrafor mevkilerinde görev yapabiliyor.