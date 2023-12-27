Kuşadasıspor’da transfer başladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor ve Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK ve Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı. Yunus Emre Karaman, ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor.