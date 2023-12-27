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Haberler Spor Kuşadasıspor’da transfer başladı

Kuşadasıspor’da transfer başladı

HABER MERKEZİ
Kuşadasıspor’da transfer başladı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor ve Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK ve Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı. Yunus Emre Karaman, ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor.
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