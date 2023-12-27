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Haberler Spor Menteşe’nin yıldızları şampiyonluk istiyor

Menteşe’nin yıldızları şampiyonluk istiyor

HABER MERKEZİ
Menteşe’nin yıldızları şampiyonluk istiyor
Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden Menteşe Ege Yıldızları, üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Final oynamaya hak kazandı. 7-8 Ocak tarihleri arasında Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu için Amasya'da Süper Final'de sahaya çıkacak olan Ege Yıldızları, şampiyon olması durumunda Türkiye'yi Eurohokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nda temsil edecek. Kulüp başkanı ve antrenör Serkan Şen, "50 kat fazla bütçesi olan takımları yenip tarih yazdık. Avrupa hayalini gerçekleştirmeye 2 maçımız kaldı" dedi.
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