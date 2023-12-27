Nazilli Bld’ye Ömer şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 26 puanla 10. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da Ömer Kavurkacı şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların ilk yarının son karşılaşmasında evinde Ankaraspor'u ağırladığı mücadelenin 82. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen kaleci Ömer'e yapılan tetkiklerin ardından sağ ayak çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bu sezon geride kalan 18 karşılaşmanın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Ömer'in yerine yönetimin deneyimli bir file bekçisi transfer etmek için çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.