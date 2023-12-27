Potada derbi haftası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftası, dört Ege temsilcisinin birbiriyle mücadelesine sahne olacak. Bu sezon yakaladığı başarılı grafikle zirveye oynayan ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka, düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Bld. ile deplasmanda karşılaşacak. Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hava atışı 18.00'de yapılacak. Bu sezon ligde oynadığı 13 maçın 8'inde 90 ve üzerinde sayı atmayı başararak toplamda bin 159 sayı üreten yeşil-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji'nden sonra ligin en fazla sayı atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Kaf-Kaf, Merkezefendi'yi yenerek 8 maçlık galibiyet serisini geliştirmek istiyor. Son hafta Çağdaş Bodrum deplasmanında şanssız bir mağlubiyet yaşayan Denizli temsilcisi ise, bu yılı flaş bir galibiyetle bitirip önümüzdeki yıla daha umutlu girmenin hesaplarını yapıyor.

TEK HEDEFLERİ GALİBİYET

Bir diğer Ege randevusunda ise Manisa BŞB sahasında Çağdaş Bodrum'u ağırlayacak. Bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Manisa, ligde son hafta Büyükçekmece'ye mağlup olarak 7 galibiyette kalsa da Play-Off hattında yer aldı. Yeşil-beyazlılar seyircisi önünde kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Son hafta Merkezefendi karşısında müthiş bir geri dönüşle galip gelip ilk kez düşme hattından kurtulan Çağdaş Bodrum ise bu maçtan da galip ayrılarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın başlama saati 20.30.