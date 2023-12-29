Aliağa’da ‘Atatürk Koşusu’

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına her yıl düzenlenen 'Atatürk Yol Koşusu' gerçekleştirildi. Aliağa'da düzenlenen Atatürk Yol Koşusu yoğun ilgi görürken organizasyona, lise ve orta okuldan 129 kız ile 129 erkek olmak üzere toplam 258 sporcu katıldı. Sporcular, koşuda kıyasıya bir mücadele verdi. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Dinlenme Alanı'ndan İskele Meydanı'na kadar süren koşu sonrasında dereceye giren öğrencilere ve okullarına kupa ve madalyaları törenle verildi.