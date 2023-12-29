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Haberler Spor Bodrum FK’da Celal sakatlandı

Bodrum FK’da Celal sakatlandı

DOĞANCAN BİNGÖL
Bodrum FK’da Celal sakatlandı

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi Play-Off hattında kapatan Bodrum FK'da sakatlık şoku yaşanıyor. Celal Dumanlı'nın son oynanan Göztepe maçında sakatlandığı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Dumanlı'nın sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Göz-Göz önünde arka adalesindeki sıkıntıya rağmen sahada kalmak isteyen forvetin bu kararının sakatlığın boyutunu ciddileştirdiği kaydedildi.

İSMET TAŞDEMİR ÇARE ARIYOR

Tecrübeli oyuncu Celal Dumanlı'nın sakatlığı nedeniyle ara kamp dönemini kaçırması beklenirken, yeşil beyazlı yönetim bu oyuncuya alternatif olarak hücum transferi yapabilir.

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