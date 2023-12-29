Fatih Terim prensiyle buluştu

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, 11 yıl önce Galatasaray'a istediği futbolcuya Yunan devinde kavuştu. Yeni takımıyla önceki gün ilk idmanına da çıkan başarılı hoca, Galatasaray'daki üçüncü döneminde Ünay Aysal yönetiminden 10 numara bölgesine takviye istemiş ve konuyla ilgili rapor sunmuştu. Yapılan görüşmeler sonrası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların yolunu tutmuştu. Ancak Terim'in listesinde Sneijder'in 4. sırada bulunduğu ve Filip Djuricic'in isminin daha ön sıralarda bulunduğu ortaya çıktı. O gün transfer gerçekleşmezken Terim 31 yaşındaki Sırp futbolcuya 11 yıl sonra aynı takımda olma şansını yakaladı.