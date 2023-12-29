Nefes kesen maç Fenerbahçe’nin

Türkiye'nin Euroleague'deki iki temsilcisi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 3 maçtır kaybeden ev sahibi Efes, maça pota altında iyi başladı. Ancak F.Bahçe'nin de dış şutlarla cevap verdiği ilk periyot 29-29 eşitlikle geçildi. Savunmasını sertleştiren Efes, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele aldı ve devreye 52-47 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Larkin ile etkili olan ev sahibi 8 sayı farkla öne geçse de toparlanan F.Bahçe son çeyreğe 68-69 önde girdi. Başa baş giden dördüncü periyot da nefesleri kesti. Anadolu Efes'in hücumlardan boş döndüğü son bölümde Calathes'in kritik üçlüğüyle farkı açan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 84-89 galip ayrıldı. Üst üste dördüncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler tekrar ilk 6'ya girerken, Efes ise 7 galibiyetle 13'üncü sırada kaldı.