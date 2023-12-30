Manisa BŞB’ye Bodrum darbesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 19 sayı geriden gelip Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 65-79. Play-Off mücadelesi veren Manisa temsilcisi ise Büyükçekmece'nin ardından Çağdaş Bodrum'a da yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı ve yarışta yara aldı. FARKI KORUMASINI BİLDİ

Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. ikinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ve farkı çift hanelere taşıyan Muğla ekibi, devreyi de 37-25 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Manisa BŞB maça tutunmak için elinden geleni yaptı. Fakat rakibine izin vermeyen Çağdaş Bodrum son bölüme 54-48 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan Çağdaş Bodrum müsabakayı 79-65 kazandı. Bu skorla Bodrum ekibi 14 haftada 5'inci galibiyetini elde etti. Manisa BŞB ise 7 galibiyette kaldı.