Avrupa basını da ertelemeyi yazdı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline çıkmaması yurtdışı basınında geniş yer buldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo da haberinde, "Galatasaray ve F.Bahçe, Riyad'daki Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala oynamayı reddetti" başlığını kullandı. İngiliz Daily Mail gazetesi de "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi" ifadelerine yer verdi. Portekiz basınından A Bola, gazetesinde haberin başlığında "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi" diye yazdı.

'ÇÖLDEKİ DERBİDE BÜYÜK TARTIŞMA'

Alman basınından Bild ise, haberi "Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma" başlığıyla öne çıkardı. İtalyan'ın önde gelen gazetelerinden Tuttosport'da da maça çıkmama kararıyla ilgili yapılan haberde, "Riyad'da yapılması planlanan Türkiye Süper Kupası için geçerli olan ve yılbaşı arifesinde şampiyonun belli olacağı, Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'si arasında oynanacak derbi maçı oynanmayacak. Her iki kulüp de İstanbul'a dönmüş olup, kupanın daha sonra ileri bir tarihte oynanacak şekilde iptal edilmesine karar verildi" şeklinde paylaşıldı.