Bilgi kirliliği uyarısı

İletişim Başkanlığı, ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yayımladı ve dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi istendi. Açıklamada özetle, "Karşılaşma ile ilgili yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalınmış ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. TFF Süper Kupa finali için F.Bahçe ve G.Saray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023'te Süper Kupa finali için TFF'ye vekâlet vermiştir. Müsabakanın, en iyi teklifi veren Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir. Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve S.Arabistan yetkilileri, maçın bir millî maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır. Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri eklemeyi kabul etmemiştir. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir" denildi.