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Bodrum FK havaya girdi

HABER MERKEZİ
Bodrum FK havaya girdi
Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Bodrum FK, Göztepe karşılaşmasında aldığı galibiyetle devre arasına moralli girdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-beyazlılar, ligde gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle bir dönem ilk 7'den çıkma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Muğla temsilcisi, ligin son maçında evinde ağırladığı sarıkırmızılı ekibi mağlup ederek 29 puanla 5. sırada konumlandı ve Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı. Bodrum, elde ettiği kritik 3 puan ile devreye motivasyonu yüksek girdi. Yılbaşının ardından ikinci devre için çalışmalara başlayacak Muğla ekibi, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.
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