Çağdaş Bodrum ‘Çakı’ gibi oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'nın gelmesiyle ilk kez üst üste 2 kritik galibiyet aldı. Çakı'yla çıktığı ilk maçta düşme hattındaki rakibi Merkezefendi'yi 19 sayı geriden gelip 88-84 yenerek düşme potasına girmekten kurtulan Bodrum ekibi, Play- Off barajındaki Manisa BŞB'yi de 75-69'la geçti. Oyuncularını kutlayan Çakı, "Deplasmanda alınan galibiyet bizim için çok önemli. Savunmada değişiklikler yaptık, rotasyonu genişletmeye çalışıyorum üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.