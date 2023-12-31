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Çağdaş Bodrum ‘Çakı’ gibi oldu

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum ‘Çakı’ gibi oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'nın gelmesiyle ilk kez üst üste 2 kritik galibiyet aldı. Çakı'yla çıktığı ilk maçta düşme hattındaki rakibi Merkezefendi'yi 19 sayı geriden gelip 88-84 yenerek düşme potasına girmekten kurtulan Bodrum ekibi, Play- Off barajındaki Manisa BŞB'yi de 75-69'la geçti. Oyuncularını kutlayan Çakı, "Deplasmanda alınan galibiyet bizim için çok önemli. Savunmada değişiklikler yaptık, rotasyonu genişletmeye çalışıyorum üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.
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