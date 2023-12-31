Final İzmir’de oynansın

Süper Lig 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanması gereken Süper Kupa finalinin ertelenmesi üzerine İzmir harekete geçti. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında oynanacak Süper Kupa finalini güzel İzmir'imizde oynanmasını tüm kalbimizle istiyor, tüm vatandaşlarımızı tek renk olarak Türk bayrakları ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile Alsancak'a bekliyoruz" mesajını yayınladı.

DESTEK VERDİLER

Göztepe ve Karşıyaka resmi sosyal medya hesabından, "Yurta sulh, Cihanda sulh" sözünü paylaşırken, bir başka İzmir temsilcisi Altınordu ise, "Atam İzindeyiz" mesajıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iki takımı kente davet edip, Süper Kupa finalinin İzmir'de oynanması çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Fenerbahçe, Teşekkürler Galatasaray. Bu maç, kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir'de, Atatürk'ün adını taşıyan stada çok yakışır" şeklinde konuştu.