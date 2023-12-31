Gözler Büyükekşi’de

Türk futbolunda son dönemde yaşanan flaş olayların ardından gözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çevrildi. Önceki gün Riyad'da yapılması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası Büyükekşi'nin istifa ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Özellikle Aralık ayında yaşanan üç kriz sonrası TFF Başkanı'nın istifasının konuşulduğu bilinirken gelişmelerin sonucu merakla bekleniyor. Bu arada TFF yönetimi Türkiye'ye dönerken Başkan Mehmet Büyükekşi, "Gereken açıklamaları dün yaptık" diye konuştu.

FLAŞ GELİŞMELER YAŞANDI

Bilindiği üzere Aralık ayında futbolumuzda peş peşe yaşanan olaylar dikkat çekmişti. 11 Aralık'ta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı gündeme gelmiş bunun üzerine ligler bir süreliğine ertelenmişti. Ertelemenin hemen ardından 19 Aralık'ta İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yine hakem kararları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çekmişti. Son olarak 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı da iptal edildi.