İki kulübü de kutluyorum

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin yankıları sürerken, her iki takım da görev yapmış tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli yaşananlara dair Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartına ve futbolcuların Atatürk baskılı tişörtlerle sahaya çıkmasına izin vermemesini yorumlayan Denizli, "Her iki takımı da kutluyorum, doğrusunu yaptılar. Burada TFF'nin bir an önce yaptığı protokolü kamuoyu ile net olarak paylaşması ve tüm ülkenin görmesi gerekiyor. Ulu Önderimiz bizim kırmızı çizgimiz. Bir ülkenin değeri ile ve Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen final maçına değer verdiği Atatürk'ün sözleri ile çıkılması kadar doğal bir şey yok" dedi. Öte yandan TFF Başkanlığı için adı geçen Denizli sözlerine şöyle devam etti: 'Bana henüz öyle bir teklif gelmedi. Sosyal medyada ben de görüyorum. Türk futbolunun hangi kademesinde özel olarak 'Denizli ihtiyaç var' denilirse, ben hiç bir zaman görevden kaçmam. Hangi görev olursa olsun, Türk futbolunun her döneminde kalkınması için göreve hazırım. Başta İzmirliler olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında görev yaptığım ülkelerde beni bilen bilir. Her taşın altına sadece elimi değil, kafamı koyarak en iyisini yapmaya çalışırım" diye konuştu.