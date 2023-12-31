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Haberler Spor Manisa FK umutlu

Manisa FK umutlu

HABER MERKEZİ
Manisa FK umutlu
Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa FK, umudunu koruyor. Sezona Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan ancak beklediği başarıyı yakalayamayan siyah-beyazlılar, Osman Özköylü ile anlaşmış ancak bu birliktelik de uzun sürmemişti. Son olarak Mustafa Dalcı ile anlaşan Manisa, yeni bir sayfa açarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. İlk haftalarda zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen ancak istikrarlı bir performans sergileyemeyen Manisa temsilcisi, yeni teknik direktörüyle çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Verimli bir kamp dönemi geçirmek isteyen Manisa ekibi, 2. yarı yeniden Play-Off hedefleyen bir takım olmayı planlıyor. 19 puanla 11. sırada konumlanan Manisa FK'nın ateş hattındaki Tuzlaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor.
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