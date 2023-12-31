Merkezefendi zaferi kutluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında, ligin formda takımı Pınar Karşıyaka'yı yenerek ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te moraller tavan yaptı. Son 2 maçı kaybettikten sonra galibiyet hasretine son veren Denizli temsilcisi, evinde 3, toplamda ise 4. galibiyetini elde etti. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Başantrenör Zafer Aktaş, "Transferler nedeniyle oyuncu gelgitleri güven sorunumuza yol açıyor. Bu galibiyet, özgüven açısından çok değerli. Yeni yıl arası 1-2 gün dinleneceğiz. Önümüzdeki hafta ilk yarının son maç��nda Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da çok önemli maça çıkacağız. Takımı ligde tutmaya çalışarak, Denizli'de basketbol kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.