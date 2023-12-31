Petkim coştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi. İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada ev sahibi ekip Yunus ve Efianay ile 15-10 üstünlük kurdu. Bruinsma ile etkili olan ve son 2 dakikaya 22-18 önde giren Onvo Büyükçekmece Basketbol, periyodu 25-24 önde bitirdi. İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 33-32 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son dakikaya 45-44 önde girdi. Konuk ekip, son saniyede Ray'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

FARKI DAHA DA AÇTI

Üçüncü periyoda Simmons'ın basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı 60-57 önde geçti. Aliağa Petkimspor, Starks'ın 3 sayılık basketiyle 6 sayılık farka (72-66) ulaştığı periyodu 72-68 üstün tamamladı. Final periyodun başında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 5 dakikaya 83-78 önde girdiği müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.