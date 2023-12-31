Pınar KSK’nin savunması çöktü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle liderlik yarışına ortak olduktan sonra ilk yarısını önde tamamladığı Denizli deplasmanında düşme hattındaki Merkezefendi Bld'ye 107-97 yenilen Pınar Karşıyaka, savunmadaki kötü performansıyla da dikkat çekti. İkinci yarı 20 dakikada 60 sayı gören Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, toparlanıp önlerine bakacaklarını söyledi. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Rio Breogan'ı konuk edecek Kaf- Kaf'ta Sarıca, "Savunma tarafında berbat bir oyun oynadık. Önümüzdeki maça odaklanmalıyız" diye konuştu.