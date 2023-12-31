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Haberler Spor Provokasyon paylaşımlarına soruşturma

Provokasyon paylaşımlarına soruşturma

HABER MERKEZİ
Provokasyon paylaşımlarına soruşturma
S.Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medya da karışırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.
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