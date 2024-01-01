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Haberler Spor Bodrum FK’nın değişilmezleri

Bodrum FK’nın değişilmezleri

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın değişilmezleri
Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Bodrum FK'da 3 isim takımın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlı ekibin 35 yaşındaki deneyimli savunmacısı Ondrej Celustka, 28 yaşındaki stoper Ali Aytemur ve 30 yaşındaki orta saha Samet Yalçın ilk yarıda hem istikrarlarıyla hem de performanslarıyla göz doldururken, bu sezon yeşilbeyazlıların oynadığı 17 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Muğla temsilcisinde en fazla süren alan isim 1529 dakika ile Ali olurken, ardından 1525 dakika ile Samet ve 1507 dakika ile Celustka geldi. Bu üç ismin ardından 16 maçta forma giyen kaleci Diogo Sousa 1396 dakika, Üzeyir Ergün 1385 dakika, Burak Çoban da 1318 dakika ile en fazla s��re alan futbolcular oldu.
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