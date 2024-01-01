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Haberler Spor Efeler 09’da Berkant sesleri

Efeler 09’da Berkant sesleri

HABER MERKEZİ
Efeler 09’da Berkant sesleri
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Efeler 09 SFK, santrafor bölgesi için Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran Berkant Kavzar ile masaya oturduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı Aydın temsilcisinin, geçtiğimiz günlerde Nazilli ekibi ile yollarını ayıran forvet oyuncusu Berkant Kavzar ile görüşmelere başladığı ve genç futbolcuya şartlarını sorduğu ifade edildi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Efeler 09 SFK'nın, Berkant Kavzar için teknik direktör Veyis Kanber'den cevap beklediği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın 24 yaşındaki forvet oyuncusuna onay verdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
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