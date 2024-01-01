Ege finallere takıldı

Ege'nin futbol, basketbol ve voleybol liglerindeki spor kulüpleri 2023 yılında finallerden eli boş döndü. Futbolda 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonu sonunda hem Bodrum FK hem de Göztepe Play-Off'a isimleri yazdırdı. Play-Off'un çeyrek finalinde Göztepe, Bodrum'a elendi.

Bodrum yarı finalde ise Eyüpspor'u eledi ancak finalde Pendikspor'a 2-1 yenildi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor ile girdiği amansız şampiyonluk mücadelesi sonrası ikinci sırada kalan Bucaspor 1928 ise Play-Off'ta İskenderunspor'u geçip finale çıktı. İzmir temsilcisi Ş.Urfaspor'a 3-0 yenilince 1. Lig kapısından içeri giremedi. 3'üncü Lig'de Ayvalıkgücü Bld, Kuşadasıspor ve Efeler 09 Play- Off oynamalarına rağmen 2'nci Lig'e yükselemedi. Ege'nin 3 köklü kulübü ise 2023'te küme düşmenin acısını yaşadı. Denizlispor ve Altınordu 1'inci Lig'den, Balıkesirspor da 2'nci Lig'den düştü. Aliağa FK ve Bornova 1877 ise 3'üncü Lig'in yeni ekipleri oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka geçen sezon 8 yıl sonra adını finale yazdırdı. Play-Off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Kaf-Kaf, Anadolu Efes ile oynadığı final serisini 3-0 kaybetti.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Göztepe, Sultanlar Ligi hasretine son vermek için Play- Off oynasa da finallerden eli boş döndü. Salon sporlarında Ege ekipleri geçen yıl iki kupayla teselli buldu. Türkiye Basketbol Ligi'nde Ç.Bodrum şampiyon olarak ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı. Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor ise Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük sevinç yaşadı.